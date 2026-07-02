Каллас на пути к отставке угрожает расширить санкции против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, которая сейчас переживает не лучшие времена из-за кризиса в своём ведомстве, объявила о намерении расширить санкции против России. По словам политика, ограничения затронут большее число организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

«Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России» — написала Кая Каллас в соцсети X.