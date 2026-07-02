Каллас на пути к отставке угрожает расширить санкции против России
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, которая сейчас переживает не лучшие времена из-за кризиса в своём ведомстве, объявила о намерении расширить санкции против России. По словам политика, ограничения затронут большее число организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.
«Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России» — написала Кая Каллас в соцсети X.
Между тем её конфликт с фон дер Ляйен перешёл в открытую фазу из-за борьбы за контроль над внешней политикой. В Еврокомиссии и Евросовете уже немало тех, кто хочет ликвидировать ведомство Каллас — Европейскую службу внешних связей (EEAS). А в самой же организации сейчас глубокий кризис. Сотни сотрудников EEAS уходят на больничные из-за стресса.
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