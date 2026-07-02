Politico сообщило о глубоком кризисе в ведомстве Каи Каллас

В Европейской службе внешних связей (EEAS), которую возглавляет Кая Каллас, сейчас непростая ситуация. В коллективе нарастают разногласия, а сотрудники всё сильнее теряют мотивацию. Об этом пишет издание Politico.

Десять нынешних и бывших европейских чиновников публично сказали, что в ведомстве — настоящий кризис. Работники жалуются: в организации постоянные споры, всё чаще звучат упрёки в том, что она плохо справляется со своими задачами. Из‑за напряжённой атмосферы многие сотрудники сильно разочарованы.

«Сотрудники описывают эту организацию как учреждение, раздираемое внутренними противоречиями, сталкивающееся с падением морального духа сотрудников, растущей критикой в адрес своей эффективности», – говорится в публикации.

Стресс на работе стал настолько сильным, что сотни специалистов временно перестали выходить на службу. Журналисты выяснили: примерно 8 % дипломатов ушли на больничный — люди столкнулись с эмоциональным выгоранием и связанными с ним проблемами со здоровьем.