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2 июля, 12:35

Дипломатический кризис: Сотни сотрудников ведомства Каллас уходят на больничный от стресса

Politico: Сотни сотрудников EEAS брали больничные из-за стресса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сотрудники Европейской службы внешних связей (EEAS) во главе с Каей Каллас массово берут больничные из-за стрессовых расстройств. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

«Сотни сотрудников, или около 8% персонала, находились на больничном из-за заболеваний, связанных со стрессом», — говорится в публикации. Ситуация вызывает беспокойство у руководства объединения.

Politico: В ЕС звучат призывы распустить дипслужбу Каллас
Politico: В ЕС звучат призывы распустить дипслужбу Каллас

Ранее сообщалось, что в Европейской службе внешних связей под руководством Каи Каллас сложилась непростая ситуация. Десять нынешних и бывших чиновников публично заявили о кризисе в ведомстве, где нарастают разногласия, падает мотивация сотрудников, а критика эффективности звучит всё чаще.

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Анастасия Никонорова
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