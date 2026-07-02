Дипломатический кризис: Сотни сотрудников ведомства Каллас уходят на больничный от стресса

Сотрудники Европейской службы внешних связей (EEAS) во главе с Каей Каллас массово берут больничные из-за стрессовых расстройств. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

«Сотни сотрудников, или около 8% персонала, находились на больничном из-за заболеваний, связанных со стрессом», — говорится в публикации. Ситуация вызывает беспокойство у руководства объединения.

Ранее сообщалось, что в Европейской службе внешних связей под руководством Каи Каллас сложилась непростая ситуация. Десять нынешних и бывших чиновников публично заявили о кризисе в ведомстве, где нарастают разногласия, падает мотивация сотрудников, а критика эффективности звучит всё чаще.