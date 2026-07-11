Сенаторы США утверждают, что договорились об антироссийских санкциях

В Сенате США достигнута договорённость с администрацией президента Дональда Трампа по новому законопроекту о санкциях против России. Инициатива предусматривает возможность вводить ограничения в отношении стран и компаний, приобретающих российские энергоносители, сообщает пресс-служба Сената.

«Мы с гордостью объявляем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении нашего обновлённого законопроекта о санкциях против России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и рассчитываем в ближайшее время представить законопроект на рассмотрение. <...> Крайне важно, чтобы законодательная и исполнительная ветви власти работали вместе над созданием инструментов, которые заставят тех, кто покупает российскую нефть и природный газ <...> заплатить за это высокую цену», — говорится в заявлении.

О согласовании дальнейших действий заявили сенаторы Джин Шахин (Д-Нью-Гэмпшир), Ричард Блюменталь (Д-Коннектикут), Линдси Грэм* (Р-Южная Каролина) и Роджер Уикер (Р-Миссисипи). По их словам, обновлённый вариант документа вскоре будет представлен для рассмотрения.

Ранее сенатор Линдси Грэм* заявил, что Белый дом согласился поддержать законопроект об «адских» санкциях против России. По словам Грэма*, новые санкции должны предоставить Дональду Трампу дополнительные рычаги для урегулирования конфликта. Ранее сенатор не заявлял о поддержке со стороны Белого дома. Законопроект предусматривает 500%-ную пошлину на импорт в США товаров из стран, закупающих российские энергоносители. Документ разработали более полутора лет назад, но он долго не продвигался.

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