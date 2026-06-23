Путин подтвердил готовность РФ к переговорам на базе договорённостей в Стамбуле

Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта с Украиной и считает основой для возможных переговоров договорённости, достигнутые в Стамбуле. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, речь идёт о документах, которые обсуждались сторонами в 2022 году. Он напомнил, что тогда украинская делегация поставила под ними свои подписи-парафы.

«Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договорённостей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Москва не видит причин пересматривать свою позицию по этому вопросу.

«Не вижу оснований отходить от этих договорённостей с нашей стороны», — заявил российский лидер.

Кремль вновь подтвердил, что рассматривает стамбульские соглашения как возможную основу для дальнейшего диалога по урегулированию конфликта.

Ранее Путин заявил, что обращения вроде «открытого письма» Владимира Зеленского не способствуют мирному урегулированию, а, наоборот, усиливают конфликтный потенциал и не создают предпосылок для переговоров. По его словам, такие инициативы направлены на создание конфликта, а не на снижение напряжённости.