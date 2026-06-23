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Регион
23 июня, 14:56

Путин подтвердил готовность РФ к переговорам на базе договорённостей в Стамбуле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта с Украиной и считает основой для возможных переговоров договорённости, достигнутые в Стамбуле. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, речь идёт о документах, которые обсуждались сторонами в 2022 году. Он напомнил, что тогда украинская делегация поставила под ними свои подписи-парафы.

«Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договорённостей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Москва не видит причин пересматривать свою позицию по этому вопросу.

«Не вижу оснований отходить от этих договорённостей с нашей стороны», — заявил российский лидер.

Кремль вновь подтвердил, что рассматривает стамбульские соглашения как возможную основу для дальнейшего диалога по урегулированию конфликта.

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Ранее Путин заявил, что обращения вроде «открытого письма» Владимира Зеленского не способствуют мирному урегулированию, а, наоборот, усиливают конфликтный потенциал и не создают предпосылок для переговоров. По его словам, такие инициативы направлены на создание конфликта, а не на снижение напряжённости.

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Дарья Денисова
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