Путин заявил о попытках Киева сорвать турсезон и повлиять на ТЭК России
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Киев пытается повлиять на энергоресурсы и туристический сезон в России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«[Киев] пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чём прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», — сказал глава государства.
Он отметил, что обсуждение этих вопросов ведётся на разных уровнях и требует постоянного контроля со стороны профильных ведомств. Путин поручил вице-премьерам Александру Новаку и Марату Хуснуллину доложить о текущей ситуации и ходе работы в этих направлениях.
Ранее Владимир Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Он подчеркнул, что основная ответственность за нейтрализацию угроз лежит на Министерстве обороны и других силовых структурах.
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