Путин: Киев использует тактику ударов по гражданской инфраструктуре РФ
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Украинская сторона, по мере ухудшения ситуации на фронте, начала применять тактику ударов по гражданским объектам в России. Об этом заявил Владимир Путин. О текущей обстановке президент России сообщил на оперативном совещании с членами правительства.
«Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населённый пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — сказал он.
Ранее Путин неоднократно описывал события на Украине как длительный конфликт, которому предшествовали многолетние попытки урегулирования. По его словам, после смены власти в стране ситуация в Донбассе резко обострилась, а боевые действия сопровождались применением тяжёлых вооружений.
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