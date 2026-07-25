Токаев: Конфликт на Украине выгоден противникам России и Украины

Продолжающийся конфликт на Украине выгоден недругам как России, так и самого украинского государства. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске перед началом межрегионального форума двух стран.

«...поскольку то, что происходит, на мой убеждённый взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и Украины», — объяснил своё мнение Токаев.

Одним из ключевых моментов встречи лидеров стран также стал призыв Токаева к Путину: казахстанский лидер предложил остановить горячую фазу СВО и реанимировать стамбульские переговоры. Токаев напомнил, что предыдущий раунд в Турции не прошёл даром — по его оценке, стороны тогда вплотную приблизились к взаимоприемлемым решениям, и сейчас настал момент вернуться к тем наработкам.