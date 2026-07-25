«Сама справится»: Токаев объяснил отказ быть посредником между Россией и Украиной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался выступать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, несмотря на поступавшие предложения. Об этом он сказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Омске перед началом Межрегионального форума двух стран.

По словам Токаева, Казахстан не считает себя сторонней страной, но брать на себя роль посредника он не готов. Свой выбор он объяснил исключительной верой в величие России и её народа.

«И, как говорится, без посредников он (народ., — Прим. Life.ru) сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», — заключил он.

Также в ходе диалога Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой о деэскалации украинского конфликта, предложив Владимиру Путину рассмотреть вариант «заморозки» боевых действий. При этом глава Казахстана акцентировал внимание на необходимости вернуться к переговорной платформе, сформированной в Стамбуле, подчеркнув, что именно там удалось добиться «ощутимого прогресса» по ключевым позициям.