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1 августа, 12:34

Минэнерго Казахстана: КТК продолжает принимать нефть от грузоотправителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WR studio

Каспийский трубопроводный консорциум 31 июля приостановил работу нефтепровода, но продолжает принимать нефть от грузоотправителей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

«В отдельных СМИ появилась информация о возможной полной остановке работы КТК. Данный сценарий не рассматривается», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули: ситуация находится на контроле, Астана регулярно взаимодействует с руководством консорциума. Отдельно уточняется, что с 1 августа объём приёма нефти на нефтепроводе составляет 100 тыс. тонн в сутки. В ведомстве также связали дальнейшее увеличение транспортировки с логистикой на морском терминале.

КТК сообщил об атаке беспилотников на два танкера возле терминала в Чёрном море
КТК сообщил об атаке беспилотников на два танкера возле терминала в Чёрном море

Ранее пресс-служба КТК сообщала о приостановке погрузки нефти после удара дронов по танкерам. На грузовой палубе начался пожар, который экипаж потушил при поддержке трёх вспомогательных судов. Пострадавших среди работников консорциума и подрядчиков нет.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — масштабный международный проект по транспортировке нефти, объединяющий Россию, Казахстан и ведущие мировые добывающие корпорации. Система магистральных трубопроводов протяжённостью более 1500 км связывает нефтяные месторождения Западного Казахстана, такие как Тенгиз и Кашаган, с выносным терминалом в районе Новороссийска (Южная Озереевка). Оттуда углеводородное сырьё танкерным флотом доставляется на глобальные рынки. Обеспечивая транспортировку порядка двух третей казахстанского экспорта нефти, а также части российского сырья, КТК играет ключевую роль в системе мировой энергетической безопасности.

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Полина Никифорова
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