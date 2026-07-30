КТК сообщил об атаке беспилотников на два танкера возле терминала в Чёрном море

В районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума беспилотники атаковали два танкера. О происшествии рассказали в пресс-службе КТК.

Налёт зафиксировали 30 июля в 01:48 по московскому времени. Под удар попало судно NIFFOS SIFNOS, которое ходит под флагом Маршалловых островов. В тот момент оно принимало сырьё на выносном причальном устройстве ВПУ-3. Грузоотправителем выступает ТОО «Тенгизшевройл» (компания Chevron).

В компании случившееся назвали террористической атакой. На грузовой палубе в районе манифольдов для приёма сырья начался пожар. Экипаж потушил его своими силами, помощь оказали три вспомогательных судна консорциума. Разлива топлива не произошло, пострадавших нет. Судно осталось на плаву, сейчас специалисты оценивают полученные повреждения.

Второй целью стал танкер MARATHI под флагом Острова Мэн. Он находился в территориальных водах, в шести морских милях от терминала, и направлялся за партией нефти.

Из-за инцидента все операции по перевалке временно прекращены. При этом наземные объекты нефтепровода функционируют без изменений, в привычном режиме.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) представляет собой масштабный международный нефтетранспортный проект, объединяющий Россию, Казахстан и ведущие добывающие компании мира. Его магистральный нефтепровод протяжённостью более 1500 километров связывает месторождения Западного Казахстана, такие как Тенгиз и Кашаган, с морским терминалом в районе новороссийского порта Южная Озереевка, откуда сырьё танкерами отправляется на глобальные рынки. Через систему КТК проходит порядка двух третей казахстанского экспорта нефти, а также сырьё российских производителей, что делает консорциум ключевым звеном в обеспечении мировой энергетической безопасности.

Ранее объекты КТК в районе терминала Южная Озереевка под Новороссийском подверглись серии атак с использованием украинских дронов. Удары были нацелены на гражданские нефтяные танкеры, в том числе задействованные в интересах Казахстана, которые находились под погрузкой у причалов ВПУ-1 и ВПУ-3. В результате попаданий несколько судов получили повреждения корпусов, на одном из них вспыхнул пожар, впоследствии ликвидированный; человеческих жертв и пострадавших удалось избежать, разлив нефти также не был допущен.