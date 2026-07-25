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Регион
25 июля, 12:38

Песков: Атака ВСУ на КТК — это нападение в том числе на США и Казахстан

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — это нападение не только на Россию, но и на Казахстан и США. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля указал на то, что в числе акционеров КТК также есть американские компании.

«Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединённые Штаты Америки», — сказал он.

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Ранее была остановлена погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. В Минэнерго Казахстана уточнили, что это связано с необходимостью обеспечения безопасности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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