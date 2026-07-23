Минэнерго Казахстана: На КТК приостановили погрузку нефти в целях безопасности

Погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно приостановлена из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

В ведомстве уточнили, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность судов и экипажей, а также защитить экологическую обстановку в акватории Черного моря.

При этом производственные и технические объекты КТК работают в штатном режиме и находятся в исправном состоянии.

В консорциуме готовы возобновить перевалку нефти сразу после нормализации ситуации.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — это крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального нефтепровода протяжённостью более 1500 км. Трубопроводная система КТК соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана (Тенгиз, Кашаган) с морским терминалом в районе Новороссийска (порт Южная Озереевка), где нефть загружается на танкеры для экспорта на мировые рынки. Консорциум обеспечивает транспортировку около двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырья российских недропользователей, играя стратегическую роль в глобальной энергетической безопасности.

Напомним, ранее ВСУ совершили серию атак с использованием дронов на объекты КТК в районе морского терминала Южная Озереевка под Новороссийском. Целями ударов стали несколько гражданских нефтяных танкеров, в том числе работавших в интересах Казахстана, во время погрузочных работ на причалах ВПУ-1 и ВПУ-3. В результате попаданий суда получили повреждения корпусов, на одном из них возник пожар, который был ликвидирован; пострадавших и жертв нет, разлива нефти не допущено.