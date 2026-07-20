Захарова: Россия осуждает теракт Киева на КТК и действия всех к этому причастных
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Москва решительно осуждает украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума и действия всех сторон, способствовавших его планированию и реализации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Решительно осуждаем этот теракт и действия всех сторон, способствовавших его планированию и реализации», — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД РФ.
Напомним, 19 июля украинские дроны атаковали терминал КТК в Чёрном море прямо во время погрузки, повредив выносные причалы и два танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов с международными экипажами. Работу терминала пришлось приостанавливать для ликвидации последствий, а МИД Казахстана назвал удар недопустимым посягательством на экономические интересы страны. Сегодня ВСУ вновь атаковали танкер на терминале.
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