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Регион
20 июля, 14:16

Захарова: Россия осуждает теракт Киева на КТК и действия всех к этому причастных

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Москва решительно осуждает украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума и действия всех сторон, способствовавших его планированию и реализации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем этот теракт и действия всех сторон, способствовавших его планированию и реализации»,говорится в комментарии дипломата на сайте МИД РФ.

МИД призывает Запад дать оценку атакам Киева на терминалы КТК в Чёрном море
МИД призывает Запад дать оценку атакам Киева на терминалы КТК в Чёрном море

Напомним, 19 июля украинские дроны атаковали терминал КТК в Чёрном море прямо во время погрузки, повредив выносные причалы и два танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов с международными экипажами. Работу терминала пришлось приостанавливать для ликвидации последствий, а МИД Казахстана назвал удар недопустимым посягательством на экономические интересы страны. Сегодня ВСУ вновь атаковали танкер на терминале.

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Юрий Лысенко
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