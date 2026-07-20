Захарова: Россия осуждает теракт Киева на КТК и действия всех к этому причастных

Москва решительно осуждает украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума и действия всех сторон, способствовавших его планированию и реализации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем этот теракт и действия всех сторон, способствовавших его планированию и реализации», — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД РФ.