Погрузка нефти на терминале КТК остановлена после атаки дронов ВСУ на танкеры

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Чёрном море приостановил все работы по отгрузке нефти после налёта украинских дронов. Информацию публикует сама компания. Там уточнили, что беспилотники атаковали два танкера.

«Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений», — говорится в тексте.

По данным КТК, атака ВСУ произошла 19 июля 2026 года на выносных причалах ВПУ-1 и ВПУ-3. Под удар попали два танкера — ASIA и NISSOS IOS, на борту которых находились международные экипажи. Танкер ASIA ходит под флагом Либерии, а NISSOS IOS — под флагом Маршалловых островов.

Как сообщалось, российские средства ПВО в ночь на 19 июля перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолётного типа. Атака продолжалась с 20:00 18 июля до 08:00 по московскому времени. Дроны были уничтожены над территориями десяти регионов России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.