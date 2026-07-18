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18 июля, 10:06

Самолёт-разведчик НАТО облетел Чёрное море за 40 минут и вернулся на базу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borshch Filipp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borshch Filipp

Разведывательный самолёт НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил необычайно короткий полёт над западной частью Чёрного моря. Об этом сообщили в авиадиспетчерских службах ЕС.

Борт вылетел из румынской Констанцы, сделал несколько кругов над нейтральными водами и через 40 минут вернулся на базу. Для такого типа машин это нетипично — обычно они проводят в воздухе по несколько часов, пересекая акваторию с запада на восток.

В последние месяцы этот самолёт часто фиксировали над южной частью моря.

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Недавно американский самолёт-разведчик Artemis II вновь кружил около Калининграда со стороны Литвы и Польши. Это переоборудованный бизнес-джет для радиолокационной разведки, который вылетел из Румынии.

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Владимир Озеров
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