ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на новый Самолёт судного дня

Военно-воздушные силы США запросили финансирование на разработку нового Самолёта судного дня. Речь идет о сумме в 2,2 миллиарда долларов, пишет РИА «Новости».

Средства планируется направить на программу создания борта E-4C. Запрос относится к 2027 финансовому году и заметно превышает текущие расходы по проекту.

Рост бюджета объясняется расширением инженерных работ и масштабных испытаний, которые должны обеспечить готовность новой платформы к эксплуатации.

Новый самолёт должен прийти на смену устаревающей модели E-4B. Основное назначение машины — управление вооружёнными силами в случае чрезвычайных ситуаций.

Согласно планам, воздушный пункт управления будет защищён от воздействия ядерного взрыва и электромагнитных помех, что позволит сохранять связь и координацию даже при разрушении наземной инфраструктуры.

Отдельно отмечается, что Пентагон уже заключил контракт на разработку с одной из оборонных компаний. Основной этап проектирования рассчитан до конца 2031 года.

Ранее в США рассказали о причине отказа от «тяжёлой» версии истребителя F-16, который в 1980-х годах участвовал в конкурсе Пентагона на новый ударный самолёт. Речь идёт о проекте F-16XL — глубоко переработанной версии стандартного истребителя, способной нести значительно больше вооружения и топлива.