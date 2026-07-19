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Регион
19 июля, 06:22

Ночная атака ВСУ на 10 регионов России отбита — ПВО уничтожила 140 дронов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские средства ПВО в ночь на 19 июля перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолётного типа над 10 регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 18 июля до 08:00 19 июля по московскому времени. Дроны были уничтожены над территориями десяти регионов России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

По данным ведомства, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями. Также средства ПВО работали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями морей.

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На объектах под Ставрополем после ночного налёта дронов детонируют огнеопасные материалы. Там силы ПВО отразили атаку беспилотников, после чего в промзоне возникли очаги возгорания.

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Андрей Бражников
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