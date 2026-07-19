Ночная атака ВСУ на 10 регионов России отбита — ПВО уничтожила 140 дронов

Российские средства ПВО в ночь на 19 июля перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолётного типа над 10 регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 18 июля до 08:00 19 июля по московскому времени. Дроны были уничтожены над территориями десяти регионов России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

По данным ведомства, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями. Также средства ПВО работали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями морей.