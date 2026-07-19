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Регион
19 июля, 01:59

Под Ставрополем отразили атаку БПЛА, в промзоне произошли возгорания

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В окрестностях Ставрополя ночью 19 июля силы ПВО отражают атаку беспилотников. После падения обломков сбитых дронов в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа возникли два очага возгорания, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет. На месте работают пожарные расчёты и другие экстренные службы.

В регионе введён режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Глава края призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников, так как они могут сохранять опасность даже после падения.

«Напоминаю, что обломки сбитых БПЛА могут представлять опасность. В случае обнаружения не приближайтесь к ним, а сообщите по номеру 112», – отметил губернатор.

Режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории Ставропольского края. Специалисты оценивают последствия атаки и проводят необходимые работы.

Два человека погибли при атаках БПЛА ВСУ на территорию ДНР
Два человека погибли при атаках БПЛА ВСУ на территорию ДНР

Ранее Life.ru писал, что атака украинских беспилотников на Московскую область привела к десяткам пострадавших. По данным губернатора Андрея Воробьёва, помощь медиков потребовалась 61 человеку, среди них были граждане с тяжёлыми травмами. Врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим, а службы ликвидируют последствия удара.

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Юния Ларсон
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