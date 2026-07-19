Под Ставрополем отразили атаку БПЛА, в промзоне произошли возгорания

В окрестностях Ставрополя ночью 19 июля силы ПВО отражают атаку беспилотников. После падения обломков сбитых дронов в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа возникли два очага возгорания, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет. На месте работают пожарные расчёты и другие экстренные службы.

В регионе введён режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Глава края призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников, так как они могут сохранять опасность даже после падения.

«Напоминаю, что обломки сбитых БПЛА могут представлять опасность. В случае обнаружения не приближайтесь к ним, а сообщите по номеру 112», – отметил губернатор.

Режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории Ставропольского края. Специалисты оценивают последствия атаки и проводят необходимые работы.

Ранее Life.ru писал, что атака украинских беспилотников на Московскую область привела к десяткам пострадавших. По данным губернатора Андрея Воробьёва, помощь медиков потребовалась 61 человеку, среди них были граждане с тяжёлыми травмами. Врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим, а службы ликвидируют последствия удара.