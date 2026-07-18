Два человека погибли при атаках БПЛА ВСУ на территорию ДНР
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Два мирных жителя погибли, ещё один человек получил ранения в результате атак украинских беспилотников на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, удары были зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах – Дебальцево, Шахтёрске и Горловке.
«Два человека погибли, ещё один мирный житель республики пострадал сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – сообщил Пушилин.
Глава региона не уточнил дополнительные обстоятельства произошедшего. На местах работают экстренные службы, специалисты устанавливают последствия атак.
Ранее Life.ru писал, что атака беспилотников в подмосковной Электростали привела к гибели человека и массовым ранениям. После ночного удара пострадали 37 жителей, часть из них была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.
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