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18 июля, 19:09

При атаке ВСУ на автобус в Белгородской области погиб мужчина, ранены 4 человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В посёлке Дубовое Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. В результате удара один мужчина погиб на месте от полученных травм, ещё четверо мирных жителей пострадали.

«Вражеский дрон нанёс очередной подлый удар по пассажирскому автобусу — в этот раз в посёлке Дубовое. К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. Также пострадали четыре мирных жителя», — написал глава региона.

Среди раненых — 16-летняя девушка с осколочным ранением бедра, её доставили в областную детскую клиническую больницу. Двое мужчин с осколочными ранениями и женщина с акубаротравмой находятся в городской больнице № 2 Белгорода. Состояние одного из мужчин оценивается как крайне тяжёлое.

Две женщины пострадали при атаке ВСУ по следовавшему в Москву автобусу в ЛНР
Две женщины пострадали при атаке ВСУ по следовавшему в Москву автобусу в ЛНР

Ранее в Белгородской области фиксировались жертвы среди мирного населения от ударов БПЛА. Погибла женщина в Заречье-Первом (попадание FPV-дрона), ещё одна пострадала в Шебекино — у неё акубаротравма. Повреждения от дронов также зафиксированы в сёлах Гора-Подол, Новая Таволжанка, Ржевка и в городе Грайворон.

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Александра Мышляева
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