Женщина погибла при ударе ВСУ в Белгородской области, ещё одна ранена

В Белгородской области от ударов украинских дронов погибла женщина, ещё одна пострадала. Об этом сообщает в «Максе» региональный оперштаб.

В селе Заречье-Первое Грайворонского округа ударом FPV-дрона погибла местная жительница — травмы оказались несовместимы с жизнью. Кроме того, в Шебекино при взрыве другого беспилотника женщина получила акубаротравму. Её доставили в ЦРБ, оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждения от дронов также зафиксированы в сёлах Гора-Подол, Новая Таволжанка, Ржевка и в городе Грайворон.

Ранее Life.ru рассказывал, что ночью 18 июля ВСУ атаковали Котовск Тамбовской области — дрон попал в логистический центр, 7 человек погибли, 24 пострадали. Губернатор выразил соболезнования и пообещал помощь семьям. На месте работают врачи, пожарные и МЧС, открытое горение потушили.