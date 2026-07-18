«Ахмат» и мотострелки разбили группу ВСУ под Сумами в ходе разведки с воздуха

В Сумской области российские военные обнаружили и уничтожили группу бойцов ВСУ в ходе аэроразведки. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Группу бойцов ВСУ уничтожили в ходе аэроразведки. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с 41-м мотострелковым полком ведут постоянное наблюдение за передвижениями противника. В частном секторе была выявлена группа ВСУ, которую оперативно поразили ударными дронами — все цели ликвидированы.

Кадыров поблагодарил военных за профессионализм и мужество, отметив, что благодаря их работе уничтожаются позиции, связь, пункты управления дронами и огневые точки.

Ранее российские войска нанесли удар по зданию департамента стратегических расследований МВД Украины в Запорожье. Погибли несколько сотрудников, включая старшего лейтенанта Дмитрия Белименко. Точное число жертв не уточняется.