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18 июля, 14:41

«Ахмат» и мотострелки разбили группу ВСУ под Сумами в ходе разведки с воздуха

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

В Сумской области российские военные обнаружили и уничтожили группу бойцов ВСУ в ходе аэроразведки. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Группу бойцов ВСУ уничтожили в ходе аэроразведки. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с 41-м мотострелковым полком ведут постоянное наблюдение за передвижениями противника. В частном секторе была выявлена группа ВСУ, которую оперативно поразили ударными дронами — все цели ликвидированы.

Кадыров поблагодарил военных за профессионализм и мужество, отметив, что благодаря их работе уничтожаются позиции, связь, пункты управления дронами и огневые точки.

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