На Украине объяснили, как «генерал 200» Сырский стал незаменим для Зеленского и загнал его в тупик
«Страна.ua»: Зеленский не уволит Сырского из страха потерять контроль над ВСУ
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Глава киевского режима вряд ли пойдёт на снятие главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, поскольку такой шаг чреват для него лично катастрофическими последствиями. Такой прогноз публикует издание «Страна.ua».
По оценке авторов материала, с политической точки зрения Сырский является идеальной фигурой для удержания контроля над армией, особенно на контрасте с предшественником. Валерий Залужный ещё в бытность главкомом превратился в самостоятельную политическую величину, тогда как нынешний руководитель лишён каких-либо амбиций.
Он не пользуется популярностью ни в обществе, ни в войсках, говорит с сильным акцентом и по происхождению является выходцем из России. Однако все эти недостатки перекрываются одним качеством — беспрекословным исполнением приказов верховного главнокомандующего.
Фактически именно через Сырского Зеленский обеспечивает жёсткий политический контроль над вооружёнными силами. Если же его вынудят убрать эту фигуру, сценарий, по мнению издания, приведёт к стремительным и крайне тяжёлым для режима последствиям.
Напомним, сам Александр Сырский ранее отреагировал на призывы экс-министра Михаила Фёдорова к своей отставке, заявив, что Киев уцелел лишь благодаря обороне столицы в 2022 году. Конфликт в верхушке закончился увольнением самого Фёдорова, а Владимир Зеленский, по данным украинских СМИ, в кулуарах признавался, что в идеале отправил бы в отставку обоих.
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