Глава киевского режима вряд ли пойдёт на снятие главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, поскольку такой шаг чреват для него лично катастрофическими последствиями. Такой прогноз публикует издание «Страна.ua».

По оценке авторов материала, с политической точки зрения Сырский является идеальной фигурой для удержания контроля над армией, особенно на контрасте с предшественником. Валерий Залужный ещё в бытность главкомом превратился в самостоятельную политическую величину, тогда как нынешний руководитель лишён каких-либо амбиций.

Он не пользуется популярностью ни в обществе, ни в войсках, говорит с сильным акцентом и по происхождению является выходцем из России. Однако все эти недостатки перекрываются одним качеством — беспрекословным исполнением приказов верховного главнокомандующего.

Фактически именно через Сырского Зеленский обеспечивает жёсткий политический контроль над вооружёнными силами. Если же его вынудят убрать эту фигуру, сценарий, по мнению издания, приведёт к стремительным и крайне тяжёлым для режима последствиям.