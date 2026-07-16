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16 июля, 14:01

Сырский прервал молчание после слов Фёдорова и кое-что ему пожелал

Обложка © ТАСС / Zuma, Fredrik Sandberg

Обложка © ТАСС / Zuma, Fredrik Sandberg

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на заявления Михаила Фёдорова, который ранее призвал к его увольнению. В своём сообщении генерал заявил, что Киев удалось сохранить благодаря обороне столицы в 2022 году. Об этом он написал в соцсетях.

«Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться визии, приниматься решения», — написал он.

Сырский заявил, что намерен продолжать работу для сохранения возможности проведения подобных мероприятий в будущем. По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на военных действиях и стратегии, которая, как он утверждает, показывает конкретные результаты. Также главком поблагодарил Фёдорова за работу на посту министра обороны и пожелал ему «оставаться в команде Украины».

Митинги за Федорова в Киеве: почему требуют отставки Сырского
Митинги за Федорова в Киеве: почему требуют отставки Сырского

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров подтвердил наличие конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам Фёдорова, он продолжил работу с Сырским после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский решил не менять главкома.

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Милена Скрипальщикова
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