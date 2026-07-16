Сырский прервал молчание после слов Фёдорова и кое-что ему пожелал

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на заявления Михаила Фёдорова, который ранее призвал к его увольнению. В своём сообщении генерал заявил, что Киев удалось сохранить благодаря обороне столицы в 2022 году. Об этом он написал в соцсетях.

«Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться визии, приниматься решения», — написал он.

Сырский заявил, что намерен продолжать работу для сохранения возможности проведения подобных мероприятий в будущем. По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на военных действиях и стратегии, которая, как он утверждает, показывает конкретные результаты. Также главком поблагодарил Фёдорова за работу на посту министра обороны и пожелал ему «оставаться в команде Украины».

Ранее бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров подтвердил наличие конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам Фёдорова, он продолжил работу с Сырским после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский решил не менять главкома.