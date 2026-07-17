«Сырский геть!» Тысячи украинцев требуют вернуть Фёдорова и реформировать ГБР

На Украине проходят новые акции протеста. Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на «картонном Майдане» в Киеве сегодня собралось больше людей, чем днём ранее.

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«Очередь в 20:00 была больше, чем во все предыдущие разы. Даже больше, чем в прошлом году, когда пытались ликвидировать НАБУ и САП» — написал он в соцсетях.

Люди требуют вернуть Михаила Фёдорова на пост Министра обороны, а также выступают за отставку главкома ВСУ.

«Для тех, кто работает в банковской сфере и вчера возмущался, почему люди на митинге выкрикивают фамилию «Фёдоров», есть хорошие новости. Сегодня также популярна фамилия «Сырский». Правда, есть один нюанс» — пошутил Железняк.

На аналогичные акции, помимо Киева, вышли также жители Кривого Рога и Днепропетровска. Они массово скандируют «Сырский геть!». Инициатива «Люди с картонками» расширила требования: кроме отставки Сырского, активисты требуют увольнения Алексея Сухачёва и реформы Государственного бюро расследований.

Одновременно восемь крупных украинских СМИ опубликовали расследование о недвижимости брата главы ГБР Сухачёва. По их данным, родственник директора приобрёл 143 квартиры и офисы через компанию, связанную с застройщиком, который позже оказался под расследованием ДБР.

Митинги проходят уже второй день после увольнения Михаила Фёдорова. Сторонники экс-министра вышли на улицы Киева, Львова и других городов, требуя его возвращения в правительство. Фёдоров считался одним из немногих эффективных министров, однако его популярность могла вызвать конфликт интересов с командой Зеленского. Также в Киеве отмечают, что бывший министр мог быть фигурой, поддерживаемой западными партнёрами, что усилило трения с действующим руководством страны.