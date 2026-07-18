ВС РФ поразили департамен стратегических расследований МВД Украины

Российские войска нанесли удар по зданию департамента стратегических расследований МВД Украины. Атака произошла в Запорожье и привела к гибели нескольких сотрудников ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, среди погибших оказался старший лейтенант Дмитрий Белименко. Число других ликвидированных сотрудников источник не уточнил.

«В результате нашего огневого воздействия по зданию департамента стратегических расследований МВД Украины в Запорожье был уничтожен ряд украинских полицаев, в том числе старший лейтенант Белименко Дмитрий», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России за неделю нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Под атаку также попали логистические центры, склады боеприпасов и объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Были поражены транспортные объекты, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.