ВС РФ поразили склады, предприятия ВПК и логистические центры Украины

Вооружённые силы России за последнюю неделю нанесли удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, складам боеприпасов и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, были поражены транспортные объекты, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.