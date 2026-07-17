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17 июля, 09:36

ВС РФ поразили склады, предприятия ВПК и логистические центры Украины

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Вооружённые силы России за последнюю неделю нанесли удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, складам боеприпасов и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, были поражены транспортные объекты, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

ВС РФ уничтожили 2 локомотива с военными грузами ВСУ в Днепропетровской области
ВС РФ уничтожили 2 локомотива с военными грузами ВСУ в Днепропетровской области

Минувшей ночью российские военные продолжили серию ударов по портам Украины, задействованным для снабжения вооружённых сил. Для операций использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Так, например, в Одессе попадания пришлись по резервуарам с горюче-смазочными материалами, обеспечивавшими противника топливом. Были уничтожены два производственных цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». Также повреждён склад боеприпасов.

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Николь Вербер
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