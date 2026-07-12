Вооружённые формирования Украины вновь совершили нападение на мирных жителей в Луганской Народной Республике. На этот раз под удар попал рейсовый автобус Стаханов — Москва, следовавший через Лутугинский муниципальный округ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам Пасечника, предварительно известно о двух пострадавших женщинах. Всего в салоне находились 13 пассажиров и два водителя. Транспортное средство следовало в столицу.

Местные власти продолжают оценивать ущерб, нанесённый атакой, и оказывают помощь пострадавшим.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские беспилотники нанесли удары по жилым районам Белгородской области. В результате атак пострадали два человека, один из которых получил серьёзные травмы грудной клетки и плеча. Оперативные службы продолжают оценивать ущерб и обеспечивать безопасность местного населения.