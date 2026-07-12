Две женщины пострадали при атаке ВСУ по следовавшему в Москву автобусу в ЛНР
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Вооружённые формирования Украины вновь совершили нападение на мирных жителей в Луганской Народной Республике. На этот раз под удар попал рейсовый автобус Стаханов — Москва, следовавший через Лутугинский муниципальный округ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По словам Пасечника, предварительно известно о двух пострадавших женщинах. Всего в салоне находились 13 пассажиров и два водителя. Транспортное средство следовало в столицу.
Местные власти продолжают оценивать ущерб, нанесённый атакой, и оказывают помощь пострадавшим.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские беспилотники нанесли удары по жилым районам Белгородской области. В результате атак пострадали два человека, один из которых получил серьёзные травмы грудной клетки и плеча. Оперативные службы продолжают оценивать ущерб и обеспечивать безопасность местного населения.
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