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12 июля, 19:38

Две женщины пострадали при атаке ВСУ по следовавшему в Москву автобусу в ЛНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вооружённые формирования Украины вновь совершили нападение на мирных жителей в Луганской Народной Республике. На этот раз под удар попал рейсовый автобус Стаханов — Москва, следовавший через Лутугинский муниципальный округ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам Пасечника, предварительно известно о двух пострадавших женщинах. Всего в салоне находились 13 пассажиров и два водителя. Транспортное средство следовало в столицу.

Местные власти продолжают оценивать ущерб, нанесённый атакой, и оказывают помощь пострадавшим.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинские беспилотники нанесли удары по жилым районам Белгородской области. В результате атак пострадали два человека, один из которых получил серьёзные травмы грудной клетки и плеча. Оперативные службы продолжают оценивать ущерб и обеспечивать безопасность местного населения.

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Юния Ларсон
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