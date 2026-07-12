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Регион
12 июля, 16:52

Два человека ранены в результате налёта дронов ВСУ на Белгородскую область

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Украинские военные в очередной раз атаковали Белгородскую область, в результате нападения ранения получили два человека. Информацией поделились в оперштабе региона.

«В селе Санково Грайворонского округа дрон нанёс удар по частному дому. Женщину с ранением грудной клетки, переломами плеча и лопатки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ», — сказано в тексте.

Второй удар дрона ВСУ пришёлся по машине в посёлке Октябрьский. Мужчина получил осколочные ранения ног и был госпитализирован. Местные власти также продолжают оценивать ущерб, нанесённый атакой противника.

Женщина пострадала после удара дрона ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Женщина пострадала после удара дрона ВСУ по Куйбышевскому району Донецка

Ранее сообщалось, что женщина погибла, а четыре мирных жителя пострадали при атаке беспилотника ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре. В ночь на 12 июля силовые структуры сбили над городом пять беспилотников, однако полностью избежать последствий налёта не удалось.

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Татьяна Миссуми
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