Два человека ранены в результате налёта дронов ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные в очередной раз атаковали Белгородскую область, в результате нападения ранения получили два человека. Информацией поделились в оперштабе региона.

«В селе Санково Грайворонского округа дрон нанёс удар по частному дому. Женщину с ранением грудной клетки, переломами плеча и лопатки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ», — сказано в тексте.

Второй удар дрона ВСУ пришёлся по машине в посёлке Октябрьский. Мужчина получил осколочные ранения ног и был госпитализирован. Местные власти также продолжают оценивать ущерб, нанесённый атакой противника.

Ранее сообщалось, что женщина погибла, а четыре мирных жителя пострадали при атаке беспилотника ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре. В ночь на 12 июля силовые структуры сбили над городом пять беспилотников, однако полностью избежать последствий налёта не удалось.