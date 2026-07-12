Женщина пострадала после удара дрона ВСУ по Куйбышевскому району Донецка

В Куйбышевском районе Донецка в результате атаки вражеского беспилотника пострадала мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его информации, ранение получила женщина 1982 года рождения. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь. Кроме того, в результате удара повреждена кровля нежилого коммерческого здания. Специалисты фиксируют последствия очередного террористического акта со стороны украинских формирований.

Также атаке украинских войск сегодня подверглась Белгородская область. Один мирный житель погиб, трое получили ранения. Пострадавшим оказывается помощь.