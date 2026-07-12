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12 июля, 11:56

Женщина пострадала после удара дрона ВСУ по Куйбышевскому району Донецка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Куйбышевском районе Донецка в результате атаки вражеского беспилотника пострадала мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его информации, ранение получила женщина 1982 года рождения. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь. Кроме того, в результате удара повреждена кровля нежилого коммерческого здания. Специалисты фиксируют последствия очередного террористического акта со стороны украинских формирований.

Названы точки запуска украинских БПЛА, которые «достали» до Сызрани
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Также атаке украинских войск сегодня подверглась Белгородская область. Один мирный житель погиб, трое получили ранения. Пострадавшим оказывается помощь.

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Юрий Лысенко
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