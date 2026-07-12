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12 июля, 11:26

Названы точки запуска украинских БПЛА, которые «достали» до Сызрани

Эксперт Дандыкин заявил, что дроны ВСУ атаковали Сызрань из-под Харькова и Сум

Дроноводы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Дроноводы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные могли «достать» беспилотниками до Самарской области из мест запуска под Харьковом и Сумами. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя вражеский удар по Сызрани, где ранения получил ребёнок.

«Судя по дальности и ландшафту, для атаки Самарской области дроны ВСУ запускали из района Харькова, Сум», — пояснил аналитик.

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Напомним, в результате налёта БПЛА на Сызрань погиб один человек. Ещё трое, включая ребёнка, получили ранения и были госпитализированы. Прокуратура Самарской области открыла горячую линию после вражеской атаки.

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Татьяна Миссуми
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