Названы точки запуска украинских БПЛА, которые «достали» до Сызрани

Украинские военные могли «достать» беспилотниками до Самарской области из мест запуска под Харьковом и Сумами. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя вражеский удар по Сызрани, где ранения получил ребёнок.

«Судя по дальности и ландшафту, для атаки Самарской области дроны ВСУ запускали из района Харькова, Сум», — пояснил аналитик.