ВСУ атаковали шесть муниципалитетов ЛНР, один человек погиб, пятеро ранены

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Луганской Народной Республики, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, системами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено свыше 40 воздушных целей, однако некоторым беспилотникам удалось нанести удар. В Лисичанске дрон ударил по «Газели» дорожной службы — 39-летний рабочий ранен, его 41-летний напарник погиб. В Сватово атакованы мотоциклист и «Газель», ранены двое мужчин.

В Белокуракинском округе осколочные ранения получил 48-летний мужчина, в Кременной ранена 75-летняя женщина. В Старобельском округе после удара по частному дому начался пожар, а прибывшие спасатели подверглись повторной атаке. В Стаханове и Кременной повреждены коммунальные предприятия, продуктовая база, магазины и гражданские грузовики. Следователи фиксируют последствия ударов.

Ранее власти Самарской области сообщили, что жизни троих пострадавших после налёта беспилотников вне опасности. Двое находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.