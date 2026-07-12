В Самарской области сообщили о состоянии пострадавших при смертельной атаке ВСУ
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Жизни троих пострадавших после смертельного налёта беспилотников на Самарскую область сейчас вне опасности. Об этом сообщили в региональной администрации.
Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, у одного — удовлетворительное состояние. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в правительстве региона.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате террористической атаки украинского режима один мужчина погиб, а ещё трое, включая ребёнка, пострадали. Также повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий.
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