В Самарской области сообщили о состоянии пострадавших при смертельной атаке ВСУ

Жизни троих пострадавших после смертельного налёта беспилотников на Самарскую область сейчас вне опасности. Об этом сообщили в региональной администрации.

Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, у одного — удовлетворительное состояние. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в правительстве региона.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате террористической атаки украинского режима один мужчина погиб, а ещё трое, включая ребёнка, пострадали. Также повреждены частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий.