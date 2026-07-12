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12 июля, 10:17

В Тульской области оценили последствия атаки ВСУ на жилой дом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В городе Щёкино в ходе отражения атаки БПЛА повреждён многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, в ходе украинской атаки никто не пострадал. На месте работала оперативная группа. Повреждены кровля и потолочное перекрытие в одной квартире. Водоснабжение и электроснабжение восстановлены, газовая служба обследует подъезд. В ближайшее время начнутся ремонтные работы. Жильцы, кроме владельцев этой квартиры, вернулись домой.

«Все жители, за исключением жильцов повреждённой квартиры, уже вернулись в своё жильё», — написал чиновник в своем канале в «Максе».

В Рыльском районе Курской области при атаке ВСУ ранены две женщины
В Рыльском районе Курской области при атаке ВСУ ранены две женщины

Ранее Life.ru рассказывал, что в Щёкино при атаке БПЛА был повреждён многоквартирный дом. Пострадали крыша и перекрытие в одной квартире. Жертв и разрушений нет, жильцов эвакуировали. ПВО сбила шесть дронов над областью.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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