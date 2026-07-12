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12 июля, 10:01

В Рыльском районе Курской области при атаке ВСУ ранены две женщины

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В Рыльском районе в результате атак ВСУ ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе».

Так, накануне в селе Крупец FPV-дрон атаковал 42-летнюю местную жительницу. У неё минно-взрывная травма и закрытый перелом лодыжки.

Сегодня утром под удар попала 41-летняя женщина в Рыльске — у неё множественные осколочные ранения ног. Обе пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу.

«Враг не оставляет попыток навредить нашим людям. Прошу всех быть настороже. Берегите себя!», — призвал губернатор.

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Ранее в Энергодаре дрон ВСУ атаковал автобусную остановку, в результате чего погибла женщина, ещё четыре мирных жителя ранены. Удар произошёл утром. Троих отпустили домой, одного госпитализировали. Ночью над городом сбили пять дронов, но избежать жертв не вышло.

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Владимир Озеров
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