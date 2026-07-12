Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли порядка 1465 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Такие данные приводятся в сводке Министерства обороны России.

Согласно информации ведомства, наиболее значительные потери противник понёс в зоне ответственности группировки «Восток» — до 495 человек. На направлении «Центр» уничтожено более 355 военнослужащих, свыше 220 — в полосе действий «Западной» группировки.

В зоне ответственности «Северной» группировки потери ВСУ составили до 185 человек, «Южной» — до 155, а группировки «Днепр» — до 55 военнослужащих. Российские подразделения продолжают планомерно наносить урон живой силе и технике противника на всех участках фронта.

Ранее сообщалось, что комиссия Генштаба ВСУ с 21 по 28 июля проверит готовность Черниговской области к размещению войск и качество укреплений вдоль линии Березна — Сосница — Реутинцы. По данным российских силовых структур, в качестве прикрытия противник использует встречи с родственниками пленных и пропавших без вести.