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12 июля, 09:16

Смертоносный «русский квартет» начал апокалипсис на Украине: поражена энергетика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BeAvPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BeAvPhoto

Российские войска за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Удары нанесены по целям в 158 районах, сообщили в Минобороны РФ.

В операции в 158 районах участвовал «русский квартет»: оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Под огонь также попали места хранения дальнобойных дронов и склады с боеприпасами. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Паром, два сухогруза, резервуары ГСМ: ВС РФ раскрыли цели ночной атаки на порта Украины
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Ранее Life.ru рассказывал, что прошедшей ночью российские ВС нанесли групповые удары высокоточным оружием и дронами по портам Одессы и Черноморска. Поражены склады с военными грузами и топливом, а также суда и паром, перевозившие их.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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