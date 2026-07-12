Смертоносный «русский квартет» начал апокалипсис на Украине: поражена энергетика

Российские войска за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Удары нанесены по целям в 158 районах, сообщили в Минобороны РФ.

В операции в 158 районах участвовал «русский квартет»: оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Под огонь также попали места хранения дальнобойных дронов и склады с боеприпасами. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Ранее Life.ru рассказывал, что прошедшей ночью российские ВС нанесли групповые удары высокоточным оружием и дронами по портам Одессы и Черноморска. Поражены склады с военными грузами и топливом, а также суда и паром, перевозившие их.