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Регион
12 июля, 07:47

Командование ВСУ готовит Черниговщину к обороне на фоне наступления ВС РФ

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Комиссия Генштаба ВСУ в период с 21 по 28 июля оценит готовность Черниговской области к размещению личного состава и качество оборудованных позиций. По данным российских силовых структур, проверка пройдёт вдоль рубежа сёл Березна — Сосница — Реутинцы.

Собеседник ТАСС уточнил, что в качестве прикрытия противник использует встречи с родственниками пленных и пропавших без вести солдат. Основная цель комиссии — анализ готовности региона к размещению войск и состояния укреплений.

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Ранее сообщалось, что российские военные с использованием ударных беспилотников «Герань» атаковали склад вооружения ВСУ в населённом пункте Кучиновка Сновского района Черниговской области. Ангар использовался украинскими силами для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.

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Татьяна Миссуми
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