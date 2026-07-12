Командование ВСУ готовит Черниговщину к обороне на фоне наступления ВС РФ

Комиссия Генштаба ВСУ в период с 21 по 28 июля оценит готовность Черниговской области к размещению личного состава и качество оборудованных позиций. По данным российских силовых структур, проверка пройдёт вдоль рубежа сёл Березна — Сосница — Реутинцы.

Собеседник ТАСС уточнил, что в качестве прикрытия противник использует встречи с родственниками пленных и пропавших без вести солдат. Основная цель комиссии — анализ готовности региона к размещению войск и состояния укреплений.

Ранее сообщалось, что российские военные с использованием ударных беспилотников «Герань» атаковали склад вооружения ВСУ в населённом пункте Кучиновка Сновского района Черниговской области. Ангар использовался украинскими силами для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.