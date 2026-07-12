В посёлке Белый Колодезь Харьковской области ликвидирована группа пограничников Госпогранслужбы Украины, участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

По данным источника, серьёзные потери понёс 10-й погранотряд украинских сил. Большинство уничтоженных воюют с 2014 года. Один из них был в составе батальона «Винница» в 2014-м. Капитан ГПСУ, по данным силовиков, причастен к военным преступлениям на территории ЛНР в 2014–2017 годах.

«Капитан ГПСУ со вполне русской фамилией Иванов и вовсе причастен к целому ряду военных преступлений на территории ЛНР, совершённых им в период с 2014 по 2017 годы», — сказано в сообщении.

Ранее экс-депутат Верховной рады сообщил о полном уничтожении завода «Визар», который занимался ремонтом зенитных систем ВСУ. Причиной стала детонация соседнего склада боеприпасов в Вишнёвом под Киевом — взрывы продолжались восемь часов. Среди уничтоженных боеприпасов, по его словам, были кассетные заряды и урановые сердечники для снарядов американских танков Abrams.