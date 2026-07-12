В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мирный житель, ещё трое ранены

Вооружённые силы Украины предприняли новые попытки атаковать территорию Белгородской области. В результате обстрелов погиб один мирный житель и ещё трое получили ранения, сообщили в региональном оперативном штабе.

«Очередные удары со стороны ВСУ. Один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения», — говорится в сообщении. Сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Грайвороне Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал 13-летний велосипедист, получивший множественные осколочные ранения лица и живота. Его доставили в центральную райбольницу, состояние оценивается как тяжёлое, мальчик находится в реанимации под наблюдением врачей.