В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мирный житель, ещё трое ранены
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Вооружённые силы Украины предприняли новые попытки атаковать территорию Белгородской области. В результате обстрелов погиб один мирный житель и ещё трое получили ранения, сообщили в региональном оперативном штабе.
«Очередные удары со стороны ВСУ. Один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения», — говорится в сообщении. Сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в Грайвороне Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал 13-летний велосипедист, получивший множественные осколочные ранения лица и живота. Его доставили в центральную райбольницу, состояние оценивается как тяжёлое, мальчик находится в реанимации под наблюдением врачей.
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