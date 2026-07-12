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Регион
12 июля, 16:37

В Энергодаре дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, погибли три человека

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в Энергодаре, в результате чего погибли три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём канале на платформе «Макс».

По словам главы региона, другие беспилотники продолжали кружить в районе атаки, что не позволяло оперативно оказать помощь пострадавшим. На месте происшествия работают оперативные службы.

«В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль», — написал Балицкий.

Дрон ВСУ ударил по остановке в Энергодаре: погибла женщина, 4 человека ранены
Дрон ВСУ ударил по остановке в Энергодаре: погибла женщина, 4 человека ранены

Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв заявил, что через два дня после встречи с МАГАТЭ ВСУ нанесли удар по Энергодару, в результате которого погибли четыре человека (две женщины и двое мужчин). Четверо ранены, один тяжело, назвав это самым кровавым днём в городе.

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Анастасия Никонорова
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