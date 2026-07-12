В Энергодаре дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, погибли три человека

Украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в Энергодаре, в результате чего погибли три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём канале на платформе «Макс».

По словам главы региона, другие беспилотники продолжали кружить в районе атаки, что не позволяло оперативно оказать помощь пострадавшим. На месте происшествия работают оперативные службы.

«В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль», — написал Балицкий.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв заявил, что через два дня после встречи с МАГАТЭ ВСУ нанесли удар по Энергодару, в результате которого погибли четыре человека (две женщины и двое мужчин). Четверо ранены, один тяжело, назвав это самым кровавым днём в городе.