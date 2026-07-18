Один человек погиб, 37 человек пострадали при атаке беспилотников в Электростали

Ночная атака беспилотников в Электростали привела к человеческим жертвам. Информацию о случившемся подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона сообщил, что один из пострадавших скончался от полученных травм. Руководитель Подмосковья выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Согласно уточнённым сведениям, общее количество пострадавших достигло 37 человек. Медики продолжают оказывать помощь всем нуждающимся.

На текущий момент состояние восьми пациентов оценивается врачами как тяжёлое. Ещё 23 гражданина находятся в состоянии средней степени тяжести.

Пятерым пострадавшим госпитализация не потребовалась, их самочувствие оценивается как удовлетворительное. Экстренные службы продолжают работать на местах.

Напомним, ночью ВСУ атаковали Московскую область. В результате в подмосковном Ногинске вспыхнула нефтебаза. Губернатор Андрей Воробьев подтвердил факт возгорания. Соседний родильный дом был экстренно эвакуирован: под наблюдением врачей сейчас находятся 22 роженицы и семеро новорождённых, им ничего не угрожает. Также атакован склад в электростали.