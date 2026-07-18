379 БПЛА, удар по Котовску и пожар в Электростали: главное об атаке ВСУ на регионы

Минувшей ночью Киев предпринял попытку массированного террористического удара по глубоким российским тылам. Силами дежурных средств ПВО масштабная атака была полностью отражена. О последствиях налёта — в материале Life.ru.

Российские зенитчики продемонстрировали высочайшую эффективность. Над территорией страны и акваториями Азовского и Чёрного морей перехвачены 379 беспилотников самолётного типа. Ни одна воздушная цель не достигла стратегических объектов.

Однако падение обломков привело к локальным происшествиям. В подмосковном Ногинске вспыхнула нефтебаза. Губернатор Андрей Воробьев подтвердил факт возгорания. Соседний родильный дом был экстренно эвакуирован: под наблюдением врачей сейчас находятся 22 роженицы и семеро новорожденных, им ничего не угрожает.

Самые трагические последствия зафиксированы в Котовске Тамбовской области. Прямое попадание пришлось по логистическому центру. Глава региона Евгений Первышов сообщил о семи погибших сотрудниках ночной смены. Ещё 25 человек получили ранения, многие находятся в крайне тяжёлом состоянии из-за использования врагом боевых поражающих элементов.

В Московской области основной удар приняла Электросталь. Там беспилотник врезался в аналогичный склад. Помощь потребовалась 24 сотрудникам предприятия. Кроме того, в одном из районов Воронежской области разрушен частный жилой дом, к счастью, обошлось без жертв.

Движение общественного транспорта временно перекрыто в Богородском округе Подмосковья из-за работы спецслужб на местах падений. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о совершении терактов в связи с ударами по центрам выдачи заказов в Котовске и Электростали.

Также расчёты противовоздушной обороны сбили примерно 30 украинских беспилотных летательных аппаратов над Таганрогом и пятью районами Ростовской области. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.