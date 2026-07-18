Сбитые на Тамбовщине БПЛА были начинены поражающими элементами — заявление губернатора

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в утреннем обращении к жителям региона предоставил уточненные данные о последствиях массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, которая произошла в Котовске в ночь на 18 июля. Глава региона подтвердил, что ночной инцидент привёл к человеческим жертвам.

«Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. Cистема ПВО сработала, на подлёте было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше», — уточнил чиновник.

Согласно официальному заявлению губернатора, основной целью налёта стал один из складских объектов города. В результате атаки погибли семь человек. Все они находились на объекте в момент ночной смены. Кроме того, Первышов подтвердил информацию о 25 пострадавших, получивших ранения различной степени тяжести. На данный момент 23 человека госпитализированы, врачи делают всё возможное для стабилизации их состояния.

Губернатор подчеркнул, что региональные власти держат ситуацию на особом контроле и оказывают всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, устанавливая все детали произошедшего.

Также минувшей ночью небо над Московской областью подверглось массированной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Региональные средства ПВО перехватили и ликвидировали 48 воздушных целей.