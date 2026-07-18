В Ростовской области сбили около 30 БПЛА ВСУ над пятью районами

Расчёты противовоздушной обороны сбили примерно 30 украинских беспилотных летательных аппаратов над Таганрогом и пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трёх десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и 5 районах области: Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Куйбышевском», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Тульской области расчёты противовоздушной обороны сбили за ночь шесть дронов Вооружённых сил Украины. По данным губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. В Ленобласти перехватили ещё пять украинских беспилотных летательных аппаратов, доведя общее число сбитых дронов до шести.