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Регион
18 июля, 04:32

В Ростовской области сбили около 30 БПЛА ВСУ над пятью районами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Расчёты противовоздушной обороны сбили примерно 30 украинских беспилотных летательных аппаратов над Таганрогом и пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трёх десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и 5 районах области: Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Куйбышевском», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В Котовске в результате атаки ВСУ погибли семь человек, ещё 24 пострадали
В Котовске в результате атаки ВСУ погибли семь человек, ещё 24 пострадали

В Тульской области расчёты противовоздушной обороны сбили за ночь шесть дронов Вооружённых сил Украины. По данным губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. В Ленобласти перехватили ещё пять украинских беспилотных летательных аппаратов, доведя общее число сбитых дронов до шести.

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Тимур Хингеев
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