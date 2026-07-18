18 июля над Тульской областью сбили 6 дронов ВСУ
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В ночное время над территорией Тульской области дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.
«Прошедшей ночью шесть украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал он.
По данным губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 370 беспилотников направлялись в сторону Московского региона с 17 июля 20:30 мск. Основную часть аппаратов нейтрализовали на дальних подступах, ещё 64 уничтожили при приближении к столице. На местах работают экстренные службы.
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