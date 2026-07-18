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Регион
18 июля, 03:25

Уже 6 дронов ВСУ сбили за утро 18 июля в Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

В Ленинградской области сбили ещё пять украинских беспилотных летательных аппаратов, доведя общее число сбитых дронов до шести. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 5 БПЛА. Боевая работа продолжается», — говорится в заявлении.

В Котовске в результате атаки ВСУ погибли семь человек, ещё 24 пострадали
В Котовске в результате атаки ВСУ погибли семь человек, ещё 24 пострадали

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 370 беспилотников направлялись в сторону Московского региона с 17 июля 20:30 мск. Основную часть аппаратов нейтрализовали на дальних подступах, ещё 64 уничтожили при приближении к столице. На местах работают экстренные службы.

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Тимур Хингеев
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