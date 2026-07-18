Более 370 беспилотников летели к Москве, на подлёте к столице сбиты 64 БПЛА

Более 370 беспилотников направлялись в сторону Московского региона с 20:30. Основную часть аппаратов нейтрализовали на дальних подступах, ещё 64 уничтожили при приближении к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 20.30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлёте к Москве», — написал Собянин.

Специалисты экстренных служб обследуют места падения обломков. Информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало.

В ночь на 18 июля Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Котовску. В результате попадания беспилотников в логистический центр погибли 7 человек. Предварительное число пострадавших — 24. Все они получают необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Котовска и Тамбова. На место ЧП оперативно прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Открытое горение на территории склада ликвидировано, но тушение пожара продолжается.