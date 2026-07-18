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18 июля, 01:39

Жителям повреждённого БПЛА дома во Владимире предложили разместиться в ПВР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что пострадавшие от атаки дрона жители могут временно разместиться в пунктах временного размещения. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«С главой города Владимира Сергеем Волковым находимся на месте происшествия. Жильцам предложено эвакуироваться в пункт временного размещения», — уточняется в сообщении.

Полная эвакуация не объявлялась, пострадавших нет. В настоящее время специалисты приступили к оценке ущерба.

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Напомним, во Владимире после удара украинского беспилотника загорелась квартира в одном из многоквартирных домов. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Алена Пенчугина
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